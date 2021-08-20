Вышел трейлер хоррора Сэма Рэйми с Кристен Риттер "Ночные тетради"

На своем YouTube-канале сервис Netflix представил первый трейлер семейного хоррор-фэнтези "Ночные тетради" (Nightbooks), продюсерского проекта Сэма "Зловещие мертвецы" Рэйми и Роба Таперта.

Картина - адаптация одноименной книги Дж.Э. Уайта. Главную "взрослую" роль, ведьмы, выглядящей завсегдатаем габба-вечеринки, сыграла Кристен Риттер ("Джессика Джонс", "Во все тяжкие"). Постановщик - Дэвид Яровески ("Порно для всей семьи", "Гори, гори ясно").

"Ночные тетради" повествуют про Алекса (Уинслоу Фегли), попавшего к колдунье в полон. Ведьма алчет юного Алекса погубить, но тот разыгрывает карту "1001 ночи", заинтересовав свою скучающую похитительницу сообщением, что весьма преуспел в сочинении страшных сказок, до которых та большая охотница. Выдавая их теперь ей по штуке в день. А если запас историй иссякнет - тут-то ему и амба.

В итоге Алекса входит в коалицию с другой узницей ведьмы, чернокожей косматой Ясмин (Лидия Джюэтт), прорываясь на волю с боями.

Релиз - 15 сентября.

Дж.Э. Уайт - американский писатель, школьный учитель математики и заводчик племенных хомячков. Книги автора щедро выходят на русском. "Ночные тетради" тоже переведены.