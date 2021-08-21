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21.08.2021 06:57
Рубрика: Происшествия

Камчатские спасатели увезли с вулкана тела погибших туристов

Текст: Анна Бондаренко

Спасатели эвакуировали с вулкана Ключевская сопка тела двух погибших там туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

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В операции был задействован вертолет.

Трагедия произошла вечером 17 августа. Двое мужчин, совершавших восхождение на вулкан, оступились при спуске с ледника и упали со склона на высоте около 4,1-4,2 километра. Сообщение о ЧП поступило к спасателям поздно вечером, поэтому вертолет вылетел на поиски утром 18 августа. К вечеру того же дня сотрудники МЧС поднялись на высоту 2500 метров, где разбили лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации. 19 августа продолжили подниматься на вулкан к месту происшествия. В этом же день, на высоте около 3,5 километров они обнаружили тела погибших.

Ключевская сопка - самый высокий вулкан Евразии, его высота около пяти километров.

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