В Анапе из-за подтопления перекрыли проезд под тоннелем

Проезд под железнодорожным тоннелем на территории анапского поселка Пятихатки перекрыт для движения всех транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

"Эти меры предприняты Госавтоинспекцией в связи с поднятием уровня воды в реке Можепсин, так как данный участок угрожает жизни и здоровью граждан, - говорится в сообщении. - Водителей и пешеходов призывают строго руководствоваться требованиями технических средств организации дорожного движения, быть внимательными и осторожными".

Напомним, накануне в Крымском районе из-за подъема уровня реки подтопило 20 домов.

Как ранее сообщала "РГ", сейчас на территории Кубани стабильная погодная ситуация, облачно, по метеостанции фиксируются точечные осадки в Ейском, Анапском, Темрюкском, Геленджикском и Туапсинском районах.

Между тем

По информации управления гражданской обороны и защиты населения, в Анапе объявили экстренное предупреждение. 21-23 августа в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с, а на участке от Анапы до Магри имеется вероятность возникновения смерчей над Черным морем. На малых реках и водотоках реки Кубань, реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.