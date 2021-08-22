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22.08.2021 06:02
Рубрика: Власть

Пушков: За проигрыш США в Афганистане будет расплачиваться Европа

В Афганистане проиграли прежде всего США, а расплачиваться будет прежде всего Европа. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он пояснил, что именно в Европу направится основной поток покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии.

Фото: REUTERS/TOM BRENNER
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Российский сенатор отметил, что разделение труда - в духе западного альянса: США начинают долгие войны, Европа принимает, обеспечивает и содержит беженцев. "И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", - заключил Пушков.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема беженцев из Афганистана. По ее данным, общее число мигрантов достигает 3,7 миллиона человек, 80% из них женщины. В связи с этим ЕК намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана.

Между тем, часть граждан Афганистана, которые помогали американской стороне, временно разместят на военных базах в Испании. Такое решение принято администрацией США. В Белом доме рассказали, что президент страны Джо Байден обсудил данный вопрос с председателем правительства Испании Педро Санчесом и поблагодарил его "за помощь".

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