Новости

На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины 13:36
Рафик Загрутдинов: Связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд откроется в 2022 году 13:20
Глава комитета ГД назвал источник для допвыплат пенсионерам и военным 13:17
В Петербурге сотрудника детдома заподозрили в истязании сироты 13:16
Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере 13:15
Талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода американских войск 13:06
Хуснуллин пообещал рост темпов строительства жилья в Крыму 13:02
В РФ к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей 12:59
К Новому году снимут новые "Елки", но уже без режиссера Бекмамбетова 12:54
Поисковики под Волгоградом захоронили более тысячи защитников Сталинграда 12:47
В России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета 12:46
Лукашенко обвинил Польшу в провокации конфликта на границе 12:46
В Татарстане подростки пропали во время прогулки на лодке 12:42
Хуснуллин: Крым стал лидером по строительству дорог 12:41
Вышел трейлер продолжения российского боевика "Шугалей" 12:40
В ВОЗ объяснили различия в рекомендациях по вакцинации против COVID-19 12:39
Кабмин утвердил программу ускоренного развития Забайкалья 12:34
Посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника "лесным братьям" 12:32
Названа причина падения самолета в Москву-реку 12:32
Для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52 создана дальнобойная ракета 12:31
Пилоты упавшего в Подмосковье самолета выжили 12:26
СМИ: США резко ограничили пропуск в аэропорт Кабула, отсекая афганцев 12:26
Авиапромышленность продолжит программу создания самолета Ил-112В 12:24
Уральца будут судить за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 12:24
АК-12 для спецназа представили на форуме "Армия-2021" 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Как в регионах справляются с вакцинацией
Как в регионах справляются с вакцинацией
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
23.08.2021 13:17
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД назвал источник для допвыплат пенсионерам и военным

Текст: Дмитрий Гончарук

Разовые выплаты пенсионерам и военным, которые анонсировал Владимир Путин, будут профинансированы из дополнительных доходов федерального бюджета. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Путин заявил о восстановлении докризисного уровня экономики

На встрече с представителями партии "Единая Россия" 22 августа Владимир Путин заявил о том, что необходима дополнительная разовая выплата пенсионерам в размере десяти тысяч рублей в этом году, а также военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"Первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей", - приводит слова Макарова пресс-служба "Единой России". Ранее аналогичную сумму назвал сенатор Валерий Рязанский.

Депутат объяснил, что финансироваться выплаты будут из дополнительных доходов бюджета, для этого предстоит выработать механизм.

По оценке Макарова, российская экономика почти восстановилась после кризиса. Это и дало возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку граждан.

"Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт", - добавил законодатель.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин предложил поддержать пенсионеров, военнослужащих и семьи с детьми
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Названа причина падения самолета в Москву-реку
В Крыму рассказали, кто станет жертвой "деоккупации" полуострова
Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных