Глава комитета ГД назвал источник для допвыплат пенсионерам и военным

Разовые выплаты пенсионерам и военным, которые анонсировал Владимир Путин, будут профинансированы из дополнительных доходов федерального бюджета. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На встрече с представителями партии "Единая Россия" 22 августа Владимир Путин заявил о том, что необходима дополнительная разовая выплата пенсионерам в размере десяти тысяч рублей в этом году, а также военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"Первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей", - приводит слова Макарова пресс-служба "Единой России". Ранее аналогичную сумму назвал сенатор Валерий Рязанский.

Депутат объяснил, что финансироваться выплаты будут из дополнительных доходов бюджета, для этого предстоит выработать механизм.

По оценке Макарова, российская экономика почти восстановилась после кризиса. Это и дало возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку граждан.

"Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт", - добавил законодатель.