Лавров: Действия Киева по насаждению нетерпимости к русским неприемлемы

Действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости по отношению к русским неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных прав человека на Украине не может не тревожить. По сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью министра газете Magyar Nemzet.

Москва продолжит добиваться от Киева выполнения обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств, подчеркнул Лавров. По его мнению, важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал спорный закон о коренных народах. Ранее он был принят Верховной Радой. Миллионы русских, проживающих на Украине испокон веков, под определение коренного народа не попали.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы президента Украины к русским уехать из Донбасса возмутительны. Лавров напомнил, что Зеленский одержал победу на выборах фактически используя лозунги, которые звучали в сериале "Слуга народу". "Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - подчеркнул Лавров. Продолжая эту тему, российский министр напомнил, что в вопросе выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР Россия действует строго в соответствии с международным правом.