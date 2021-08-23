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23.08.2021 11:02
Рубрика: Легковые авто

Mazda раскрыли: работы над роторным двигателем идут

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

На прошлой неделе "Российская газета" сообщала, что инсайдеры доложили о работе Mazda над новыми силовыми установками с роторным двигателем, которые шли вразрез с появлявшимися ранее слухами о свёртывании проекта.

Фото: Предоставлено компанией Mazda
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Японский автопроизводитель запатентовал новый логотип и несколько торговых наименований, которые косвенно подтверждают информацию о продолжении разработок.

Новый логотип представляет собой форму ротора двигателя Ванкеля, в который вписана буква "e", что, вероятно, указывает на то, что РДВ будет работать в составе электрифицированной силовой установки.

The Drive пишет, что новые силовые установки могут получить наименования "e-SkyActive R-Energy", "e-SkyActive R-HEV", "e-SkyActive R-EV". Первые две, скорее всего, являются гибридами, где роторный двигатель может работать в качестве тягового элемента, а в последнем случае РДВ является только генератором.

В компании Mazda пока никак не комментируют просочившиеся сведения и планы относительно выпуска моделей с роторным двигателем Ванкеля.

Ранее "РГ" писала, что японский автопроизводитель работает на двигателями, работающими на водороде.

#Mazda