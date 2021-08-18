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18.08.2021 08:01
Рубрика: Легковые авто

Mazda разработает роторный двигатель на водороде. Преемник RX-8 на подходе?

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

После слухов о том, что Mazda закрывает проект по разработке роторно-поршневых двигателей, появились новые, противоположные первым: японцы всё-таки работают над РПД.

Фото: Предоставлено компанией Mazda
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Издание Best Car пишет, что инженеры Mazda трудятся над созданием роторно-поршневого двигателя Ванкеля, который в качестве топлива может использовать водород.

Одна из причин, почему H2 не используется для работы обычных ДВС - возможность воспламенения в цилиндрах в точках с самой высокой температурой, которые нет в двигателе Ванкеля благодаря роторному принципу работы. Тем не менее, недавно Toyota представила гоночный хэтч Corolla, "турботройка" которого сжигала вместо бензина водород.

Анонимный источник в компании сообщил, что если руководство примет решение по созданию прототипа, то он будет готов в течение трёх лет, однако это не самое сложное в данном случае. По словам инсайдера, сделать прототип нетрудно, куда сложнее экономически обосновать проект, особенно если в ходе изучения потенциального спроса выяснится, что он не покроет расходов.

В случае, если водородный РПД станет реальностью, то моделью, которая получит его, станет преемник Mazda RX-8, концепт которого показали ещё в 2015 году.

Поэтому пока перспективы роторно-поршневого двигателя очень туманны. Но вкладываться в разработку будь то гибридов, будь то водородного РПД компании Mazda, пожалуй, крайне невыгодно, а электрифицировать модельный ряд нужно. Более логичным шагом будет обращение за помощью к партнёрам, например, к Toyota, которая в гибридизации преуспела.

#Mazda