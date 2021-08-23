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Рубрика: В мире

Песков: Россия не будет вмешиваться в конфликт в афганской провинции Панджшер

Текст: Галина Мисливская
Москва не намерена вмешиваться в конфликт между афганским движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) и силами сопротивления, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - сказал он. По его словам, Москва также не планирует выступать посредником между конфликтующими сторонами. "Нет, об этом речи нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

Фото: АР
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Дмитрий Песков также сообщил, что сегодня ситуацию в провинции Панджшер обсуждали участники внеочередного заседания ОДКБ "в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы".

Ранее стало известно, что остатки подразделений национальной армии Афганистана, лояльные свергнутому правительству страны, сосредоточились в провинции Панджшер и готовятся дать отпор "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в России). Лидером сопротивления выступает Ахмад Масуд - сын влиятельного в прошлом лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который был убит талибами в 2001 году.

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