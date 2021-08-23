Почему важно доказать вину нарушителя для страховой истории автовладельца

Перевозчику удалось доказать, что он не виноват в проезде на красный свет. Это нарушение совершил его водитель. Но доказать это удалось только в Верховном суде. Это решение важно для каждого автовладельца и водителя. Ведь зачастую водителям вменяют многотысячные штрафы только за то, что они пользовались автомобилем, принадлежащим юрлицам.

Проезд на красный свет - грубое нарушение, которое может серьезно аукнуться при заключении договора ОСАГО. А установить, кому же платить повысившуюся страховку, если за рулем был не владелец машины, - непросто. Фото: Илья Питалев / ТАСС

Напомним, что за некоторые нарушения штрафы для юридических лиц в десятки раз дороже, чем для физических. Но вот беда: автомобилем, принадлежащим юридическому лицу, вполне законно может воспользоваться и физическое лицо, к этому юрлицу не имеющему ни малейшего отношения. Например, взяв машину в аренду. Впрочем, Верховный суд рассматривал совершенно обратный случай.

Там именно перевозчик просил переложить с себя вину за нарушение, выявленное камерой автоматической фиксации, на того, кто был за рулем. Зачем это надо перевозчику? Тут тоже все просто. Имея в собственности большое количество транспорта, которым управляют разные водители, перевозчик платит за ОСАГО по индивидуальному тарифу, который в том числе может включать такие повышающие тариф нюансы, как грубые нарушения правил. Проезд на красный свет относится к грубым нарушениям.

И у страховщиков есть возможность устанавливать тариф в пределах, установленных Центробанком, в зависимости от множества факторов. В том числе повышать его из-за наличия грубых нарушений. Причем даже если это грубое нарушение будет совершено на одном автомобиле, тариф страховки вырастет для всех машин автопарка. Это так же, как если одна машина из автопарка попала в ДТП, за которое страховщику пришлось расплачиваться, то на следующий год коэффициент бонус-малус вырастет также для всех машин автопарка.

Так вот в данной истории транспортная компания, как сообщает портал pravo.ru, попыталась оспорить наказание за то, что один из ее водителей проехал на красный свет. Она предоставила в райсуд трудовой договор с водителем, его личные объяснения, в которых он признавал, что в этот день и в это время он проехал на красный сигнал светофора, его полис ОСАГО и путевой лист, который подтверждал, что мужчина принял тот самый автобус в день нарушения ПДД. Однако эти документы не убедили ни районный, ни апелляционный, ни даже кассационный суд в невиновности компании.

Доказательством того, что машиной пользовался кто-то другой, может служить договор ее аренды, показания свидетелей или того, кто нарушил правила

А вот ВС посчитал иначе. Он указал, что обычно вину нарушителей доказывает госорган, который привлекает их к ответственности. Но несоблюдение правил, которое зафиксировала камера, - особый случай. Здесь действует презумпция вины, то есть собственнику машины нужно доказать, что он не виноват. Это правило распространяется и на граждан, и на юрлиц.

Доказательством того, что машиной пользовался кто-то другой, может служить договор ее аренды, показания свидетелей или того, кто нарушил правила под камерой, напомнил ВС. А также полис ОСАГО, где есть запись о допуске водителя к управлению автомобилем.

Компания доказала документами, что во время фиксации правонарушения за рулем автобуса был конкретный водитель, а значит, привлекать ее к ответственности нельзя. Поэтому ВС прекратил производство по делу. А вот возбудить его в отношении водителя было уже невозможно - сроки прошли.