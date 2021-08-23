Правительство утвердило концепцию по развитию электрического транспорта

За электромобилями и другим более экологичным транспортом будущее, и в России необходимо активно развивать это направление, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил, что правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет.

Документ касается практически всех категорий автомобилей: от легковых и автобусов до больших тягачей. Он определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ. "Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего так называемых быстрых, создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов", - подчеркнул премьер на оперативном совещании со своими заместителями.

Мишустин напомнил, что ряд государств уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. "Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее, и нам нужно также активно развивать это направление. Тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть", - заявил премьер.

В кабмине рассчитывают, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции и создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке.