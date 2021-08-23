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23.08.2021 12:59
Рубрика: Транспорт

В РФ к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей

Текст: Владимир Кузьмин

К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них. Такие показатели установлены подписанной премьер-министром Михаилом Мишустиным концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта.

Фото: РИА Новости
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Для поддержки производства электромобилей и стимулирования спроса на них такие транспортные средства включат в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Производителям электротранспорта и аккумуляторов предоставят субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. Аналогичную поддержку смогут получить производители водородных топливных элементов.

Концепцию предполагается воплотить в жизнь в два этапа. До конца 2024 года будет разрабатываться база для массового производства электромобилей. По итогам второго этапа - 2025-2030 годы - выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объема автопроизводства.