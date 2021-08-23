Авиапромышленность продолжит программу создания самолета Ил-112В

Программа создания легкого транспортного самолета Ил-112В будет продолжена, несмотря на недавнюю катастрофу. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что судно остается очень востребованным.

"К сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", - подчеркнул Борисов (цитата по ТАСС).

Напомним, опытный образец нового легкого транспортного самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета около подмосковной Кубинки 16 августа. В результате катастрофы погибли все члены экипажа. По предварительным данным, самолет упал из-за возгорания.