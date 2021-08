Стало известно, какие игры покажут на выставке Gamescom

На YouTube-канале The Game Awards вышел трейлер грядущей выставки Gamescom 2021.

В ролике показали, какие игры будут представлены на мероприятии.

Среди них такие проекты как Far Cry 6, Call of Duty: Vanguard, режиссерская версия Death Stranding, Back 4 Blood, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Psychonauts 2, третья часть The Dark Pictures с подзаголовком House of Ashes, игра по мотивам олдскульного мультсериала про "Черепашек-ниндзя" и ребут Saints Row.

Церемония открытия Gamescom стартует 25 августа в 21:00 по московскому времени.