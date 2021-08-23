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Стало известно, какие игры покажут на выставке Gamescom

Текст:   Богдан Бобров
23.08.2021,  
10:10
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале The Game Awards вышел трейлер грядущей выставки Gamescom 2021.

В ролике показали, какие игры будут представлены на мероприятии.

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Среди них такие проекты как Far Cry 6, Call of Duty: Vanguard, режиссерская версия Death Stranding, Back 4 Blood, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Psychonauts 2, третья часть The Dark Pictures с подзаголовком House of Ashes, игра по мотивам олдскульного мультсериала про "Черепашек-ниндзя" и ребут Saints Row.

Церемония открытия Gamescom стартует 25 августа в 21:00 по московскому времени.

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Фото: iStock
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