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23.08.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

Площадь лесного пожара под Екатеринбургом увеличилась до 500 га

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Жители уральских городов жалуются на смог, который возник из-за лесных пожаров. Самый крупный очаг находится на озере Глухом под Первоуральском, недалеко от Екатеринбурга: уже неделю спасатели пытаются его потушить, но жаркая и безветренная погода пока не дает локализовать возгорание.

Фото: МЧС по РМ
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Накануне площадь очага сначала составляла 240 гектаров, но к вечеру увеличилась вдвое - теперь огнем охвачено 500 гектаров. Стихия подбиралась к садовым товариществам и базам отдыха, поэтому жителей эвакуировали еще на выходных. К слову, многие из них помогали тушить пожар. Например, часть людей из СНТ "Мирный", ставшего главной зоной риска, поливали минерализованную полосу вокруг товарищества.

- Мы подготовили три таких полосы, чтобы пустить встречный пал в сторону горения. В этом году тушение лесных пожаров на болотах стало специфичным, потому что озеро высохло, а просохший мох (толщиной 40 сантиметров) сложно проливать водой. Самый действенный способ в таком случае - опахивать минполосы и отжигать их, - рассказывает директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате отжига на площади в размере 100 гектаров кромка пожара сдвинулась от минполосы на 200 метров вглубь леса. В СНТ "Мирный" над тушением огня работает 120 человек и 29 единиц техники, в том числе - техника, специалисты и аэромобильная группа Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона.

- Сейчас в регионе действует 29 лесных пожаров, большинство из них возникли не только из-за аномальной жары, но и по вине человека. Видя прогноз погоды на выходные, мы увеличили патрулирование лесных массивов Екатеринбурга и области: сотрудники МЧС провели 337 рейдов и во время них потушили около 120 мангалов, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Спасатели и работники Авиалесохраны локализовали 14 пожаров на площади более тысяч гектаров. Еще 15 очагов на площади 765 гектаров остаются, но населенным пунктам они не угрожают.

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