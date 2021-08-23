Скорость получения услуг на портале "Гослуслуги" вырастет в 10 раз

Государственные услуги на портале "Госуслуги онлайн" к 2024 году будут оказываться в 10 раз быстрее. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, добиться такого результата будет возможно после внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ).

"Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году", - сказал Чернышенко на форуме "Армия-2021".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет - россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.