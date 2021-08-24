Делегация Минобороны России посещает Беларусь

За ходом международных конкурсов АрМИ-2021 "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда", в которых во вторник свое мастерство демонстрировали на белорусском полигоне "Брестский" разведчики и мастера прицельного боя, наблюдала военная делегация во главе с замминистра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым.

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства РБ. А местные обозреватели напоминают, что именно в этих двух дисциплинах в последние годы белорусские военнослужащие неизменно выходили победителями.

Кроме того, в рамках визита российского военачальника в Беларусь состоялось выступление творческого коллектива драматического театра Вооруженных сил РФ на 230-м общевойсковом полигоне для участников совместного стратегического учения "Запад-2021".

Как ранее сообщал "СОЮЗ", ссылаясь на представителя управления сотрудничества Минобороны России Евгения Ильина, эти учения пройдут с 10 по 16 сентября. Их цель - обучение ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил РФ, Беларуси, союзников и дружественных государств.

В осенних маневрах примут участие до 200 тысяч солдат и офицеров, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Различные эпизоды учения будут разыграны на 14 полигонах Союзного государства. А практические действия морских сил будут организованы в южной части Балтийского моря и Финского залива.