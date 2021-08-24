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Текст:   Евгения Думанская 
22:05 24.08.2021

Мутко рассказал, что поможет остановить рост цен на жилье

Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

В 2021 году цены на жилье в России выросли на 13%, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
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Мутко отметил, что в прошлом году цены выросли на 15,5%, а в 2021 году заметен рост на 13%. То есть за последние полтора года недвижимость подорожала в среднем на 25%. По мнению Мутко, остановить рост цен поможет увеличение ввода жилья.

"Нужно сбалансировать спрос, больше жилья вводить", - цитирует Мутко ТАСС.

По его оценкам, в этом году будет построено около 85 миллионов квадратных метров, сейчас строительство в стране идет опережающими темпами.

Как стало известно ранее, новостройки в Сочи перегнали по цене московские - в середине августа стоимость квадратного метра на первичном рынке курортного города достигла 305,9 тысячи рублей, тогда как в столице "квадрат" стоит 283,5 тысячи. На вторичном рынке Москва по-прежнему остается лидером.

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