Мутко рассказал, что поможет остановить рост цен на жилье

В 2021 году цены на жилье в России выросли на 13%, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Мутко отметил, что в прошлом году цены выросли на 15,5%, а в 2021 году заметен рост на 13%. То есть за последние полтора года недвижимость подорожала в среднем на 25%. По мнению Мутко, остановить рост цен поможет увеличение ввода жилья.

"Нужно сбалансировать спрос, больше жилья вводить", - цитирует Мутко ТАСС.

По его оценкам, в этом году будет построено около 85 миллионов квадратных метров, сейчас строительство в стране идет опережающими темпами.

Как стало известно ранее, новостройки в Сочи перегнали по цене московские - в середине августа стоимость квадратного метра на первичном рынке курортного города достигла 305,9 тысячи рублей, тогда как в столице "квадрат" стоит 283,5 тысячи. На вторичном рынке Москва по-прежнему остается лидером.