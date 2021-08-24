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24.08.2021 10:03
Рубрика: Легковые авто

Не только Tesla. Впервые сгорел электромобиль Volkswagen ID.3

Текст: Григорий Гомельчук

В нидерландском городе Гронинген сгорел новый электромобиль Volkswagen ID.3. Как сообщает издание RTV Noord, машина была припаркована на улице и всю ночь заряжалась от специальной станции.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Утром женщина по имени Мариска Стинмейер-Ван Ниджен посадила в салон трехлетнего сына, выдернула кабель из розетки, и тут раздался хлопок, машина начала дымиться. Мариска едва успела эвакуировать ребенка и достать телефон, чтобы позвонить пожарным, как появилось открытое пламя - все произошло очень быстро, в течение 10-20 секунд.

Когда приехали пожарные, новенький Volkswagen уже был полностью объят огнем, так что им оставалось спасать лишь стоявший рядом Nissan Leaf. Причину, по которой загорелся Volkswagen ID.3, сейчас выясняют специалисты немецкой компании. Модель поступила в продажу в середине 2020 года, и это первый случай ее возгорания.

Надо отметить, что электромобили загораются намного реже, чем их бензиновые собратья, зато полыхают о-го-го, да и случается это весьма неожиданно. Неудивительно, что каждый такой случай привлекает внимание общественности. Недавно мы рассказывали о Tesla, из-за которой сгорел дом за миллион долларов.

#Volkswagen