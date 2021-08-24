Посмотрите, как современные Toyota превращают в ретрокары

Компания Renoca из Японии продаёт новые и подержанные автомобили, преимущественно марки Toyota. Вместе с этим она предлагает рестомоды на базе Land Cruiser Prado и HiAce.

Toyota Land Cruiser различных поколений стилизуются под ещё больший "антиквариат". Для этого изготавливается новый фронт, включающий в себя бампер, решётку радиатора, фары, а также капот и крылья. Также автомобили комплектуют колёсными дисками по моде прежних лет и перешивают салон, предлагая несколько вариантов на выбор.

Внешний декор по желанию заказчика может быть дополнен имитацией деревянных накладок, которые были популярны когда-то и стали отличительной чертой Jeep Wagoneer, например, и наклейками.

Аналогичным образом можно трансформировать минивэн HiAce и универсал Probox.

На самом деле вариантов кастомизации немного, в случае с бампером и решёткой радиатора можно лишь выбирать из двух - хром или чёрный. Фары тоже имеют две конфигурации: двухуровневые, отсылающие к HiAce H50, или круглые.

Цены в зависимости от модели - от 1 750 000 до 3 490 000 йен (1.8 - 2.35 млн рублей) плюс налог.

Напомним, в Японии есть компания Mitsuoka, которая также занимается переделкой современных моделей в автомобили с ретромотивами, порой, с очень странной внешностью.