Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны РФ и "Уралвагонзавод" во вторник подписали на форуме "Армия-2021" государственный контракт на поставку в Вооруженные силы очередной партии танков Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90.

В ведомстве сообщили также, что на форуме заключен контракт с "Ремдизелем" на поставку российской армии защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения, бронированных санитарных автомобилей и на капремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые установят пулеметы "Корд".

Известно, что танками Т-90М "Прорыв" уже оснастили некоторые части в Центральном и Западном военных округах. В ЗВО, к примеру, его сначала поставили в Таманскую дивизию, а затем - в 27-ю отдельную мотострелковую бригаду. Это соединение базируется в столице, точнее, в поселке Мосрентген.

"Танки Т-90М являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя", - так о новой машине отзывался командующий первой танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Ранее генерал отмечал, что одна из главных особенностей Т-90М - возможность обмениваться данными с другими танками в режиме реального времени. Установленная на них аппаратура единой системы управления тактического звена делает участников боя частью общей сети. Она включает различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения различных боевых задач. Такие возможности есть и у "Прорыва". Они были подтверждены в ходе испытаний.

В конструкции Т-90М использован новый башенный модуль с мощной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, что позволило увеличить кучность стрельбы и живучесть ствола. По сравнению с базовой версией точность поражения целей выросла на 25-30%, а эффективная дальность стрельбы - на 15%. Для повышения огневой мощи и дальности выстрела в боекомплект Т-90М включили высокоточные боеприпасы, в том числе новую управляемую ракету. Она готова уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 километров. А еще для этого танка разработали осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и приличный запас хода Т-90М обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с.

По словам Александра Потапова, главы "Уралвагонзавода", где производят "Прорыв", Т-90М - самая совершенная машина в семействе Т-90. "Ее создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций", - отмечал ранее Потапов. Он также заявил, что на этой машине существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры. Так, даже при отказе системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя.

Более того, Потапов считает, что Т-90 в перспективе может стать роботизированным. Такой вариант исполнения танка, по его мнению, "напрашивается сам собой", поскольку современные версии данной машины имеют высочайший уровень цифровизации.

"Уралвагонзавод" занимается серийными поставками Т-90М российским военным. Причем речь идет о долгосрочных контрактах на большое количество машин. По некоторым данным, Минобороны РФ собирается ежегодно закупать около 200 таких танков.