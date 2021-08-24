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24.08.2021 09:04
Рубрика: Общество

Белой медведице из Якутии, прибывшей в Московский зоопарк, выбрали имя

Текст: Юлия Гарднер

Завершилось голосование по выбору имени для белой медведицы, которую вывезли из поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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Как видно на сайте "Активный гражданин", большинство голосов (44 процента) было отдано за вариант "Томпа". Это имя созвучно названию района, в котором обнаружили зверя. За второй вариант - Айталина - проголосовали 38 процентов людей. Остальные предложили свой вариант или затруднились с выбором ответа.

Краснокнижную хищницу отловили в мае этого года. Медведица за несколько месяцев преодолела более тысячи километров от берега Северного Ледовитого океана до поселка Джебарики-Хая, расположенного практически в Центральной Якутии.

Ее, истощенную, изъяли из дикой природы, поместили в Якутский зоопарк, а затем транспортировали в столицу для реабилитации. Осмотр показал, что медведице от трех до пяти лет, у нее сильно повреждены подушечки лап, весит она вдвое меньше нормы. Сейчас хищница уже чувствует себя хорошо, набирает вес, но находится под постоянным контролем ветеринаров. Много плавает и охотится.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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