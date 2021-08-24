Усольский калийный комбинат построен в кратчайшие сроки

Удачные решения
Реализуя стратегию стать универсальным, комплексным производителем удобрений всех типов, в 2008 году "ЕвроХим" выиграл аукцион на добычу сильвинитовой руды на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Стартовали с бурения контрольно-стволовых скважин, на основании исходных данных началось проектирование шахтных стволов. А первая засечка на елке и
надпись "Ствол N 1" стали будто бы первой разрешительной печатью. Параллельно выявили месторождения подземных вод, песка и песчано-гравийной смеси, которые начали использовать в строительных работах. Ведь даже для начала проходки первого и второго стволов нужно было возвести ряд временных объектов: бытовые корпуса, полигон, склад взрывчатых веществ и другие.
Промышленную площадку заложили в поле после вырубки лесного массива между двух ручьев. Рельеф, мягко сказать, непростой. Для начала необходимо выполнить 13 террас. С 2011-го почти четыре года строители занимались перемещением земляных масс, а это около трех миллионов кубометров грунта.
Под такие серьезные задачи был принят ряд успешных стратегических решений, в том числе создание строительно-монтажной организации "Урал-ремстройсервис", ставшей одним из подрядчиков строительства Усольского калийного комбината.
К 2015 году уже прошли первый и второй шахтные стволы глубиной 548,7 и 474,5 метра соответственно и приступили к освоению третьего ствола с проектной глубиной 509 метров.
- С проходкой первого и второго стволов пришла очередь выступить горнякам, - говорит начальник отдела главного горняка Виталий Парфенов. - До этого я как главный горняк занимался проектной документацией, техническими решениями, даже составлял штатное расписание рудника, имея на руках только картинку с предполагаемой раскройкой шахтного поля. Это по-настоящему творческая работа. Получился хороший проект, впоследствии, конечно, он менялся.
Амбициозные планы
Добыча первой партии руды была запланирована на декабрь 2017 года. Задача сложнейшая. Чтобы даже приблизиться к этим планам, строить нужно было стахановскими темпами. Подрядчики размещались в бывшем пионерском лагере "Уральское раздолье". Лагерь переоборудовали под базу и складское хозяйство.
Летом 2016 года завершились строительно-монтажные работы на двух стволах: выполнено армирование, гидроизоляция, монтаж технологических трубопроводов. Началось возведение капитальных надшахтных комплексов для выдачи добытой руды на поверхность. В это время с драйвом советских "пятилеток" шло строительство обогатительной фабрики, зданий рудника, складов готовой продукции, железной дороги, объектов энергообеспечения, транспортных галерей и перегрузочных узлов. Основным поставщиком конвейеров тогда стал Березниковский механический завод, в 2015-м перешедший под крыло "ЕвроХима". Таким образом образовался промышленный березниковский кластер УКК - БМЗ - УРСС, благодаря которому во многом удалось реализовать амбициозные задачи.
Начинания "ЕвроХима" в Прикамье получили господдержку. Так, в ноябре 2016 года "ЕвроХим", Министерство промышленности РФ и правительство Пермского края подписали специальный инвестиционный контракт о строительстве в Усольском районе нового предприятия "ЕвроХима" с применением современных технологий разработки месторождения, строительством скипового и клетевого стволов, развитием рудника ежегодной мощностью до 12,6 миллиона тонн руды и строительством первой и второй очереди с проектной производственной мощностью 3,7 миллиона тонн хлористого калия в год.
Представьте только: годовой бюджет строительства составил 22 миллиарда рублей. То есть в месяц осваивали порядка двух миллиардов. Дополнительно были привлечены более 100 подрядных организаций. На площадке число рабочих достигало семи тысяч человек.
- Для понимания масштаба уточню: только площадь под поверхностным комплексом комбината - как два с лишним Ватикана. В работе было задействовано четыре тысячи иностранных граждан: немцы, чехи, американцы, турки, узбеки, таджики, появилось целое многонациональное государство, - отметил директор по общим вопросам Юрий Жуланов. - Естественно, всех нужно организовать, накормить, расселить, обеспечить внутренний порядок и безопасность. Подумайте только, какая огромная работа!
Первый продукт
Работа велась одновременно как на поверхности, так и под землей. К декабрю 2016 года межшахтной сбойкой - 285 метров проходки - соединили два ствола в руднике. Это один из важнейших этапов строительства рудника, позволяющий улучшить схему вентиляции при дальнейшей проходке горных выработок околоствольного двора.
Первый продукт удалось получить в марте 2018 года - пробную партию хлористого калия в рамках пусконаладочных работ на флотационной обогатительной фабрике. В 2019 году - первый миллион тонн готового продукта. А сегодня комбинат в режиме опытного опробования выпускает более 2,2 миллиона тонн хлористого калия в год. Уже достраивается второй склад готовой продукции на 130 тысяч тонн.
В декабре 2020 года советом директоров компании было одобрено строительство второй очереди комбината, которая предполагает завершение третьего шахтного ствола и строительство еще одной обогатительной фабрики. Какой она будет: флотационной или галургической - предстоит решить в рамках предпроектной подготовки. Благодаря реализации этого проекта комбинат способен выйти на заложенные производственные мощности.
В строительство и развитие УКК уже вложено более 116 миллиардов рублей. Но компания инвестирует и в развитие двух других вспомогательных предприятий березниковского кластера, тем самым раскрывая их потенциал. Так, объем инвестиций в Березниковский механический завод с 2015 по 2020 год составил 655 миллионов рублей.
- Сейчас готовность первой очереди развития комбината составляет 90 процентов. Основную технологию мы запустили: от подъема руды, ее переработки, обогащения и складирования готового продукта до утилизации и хранения отходов производства. Получили нужные разрешения на ввод, - подчеркнул исполнительный директор предприятия Дмитрий Токарев. - А в юбилейном для компании 2021 году, когда "ЕвроХиму" исполняется 20 лет, планируем завершить этап пусконаладочных работ.
Таким образом, березниковский кластер "ЕвроХима" стал ярким примером синергии, которая способствовала бурному развитию не только Усольского комбината, но и дочерних организаций, а значит, и всей компании в целом. .
548,7 метра составляет глубина первого ствола, пройденного в 2014 году.
474,5 метра - глубина второго ствола, проходка которого была завершена в 2013 году.
509 метров - проектная глубина третьего ствола, его строительство началось в 2015 году.
Проектные мощности Усольского калийного комбината.
12,6 миллиона тонн руды в год.
3,7 миллиона тонн хлористого калия в год.
Миллионную тонну горной массы подняли на поверхность шахтеры УКК в апреле 2018 года.
Более 2,2 миллиона тонн хлорида калия произведено в 2020 году.
30-й, юбилейный комбайновый комплекс введен в эксплуатацию в марте 2021 года.
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