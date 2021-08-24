Усольский калийный комбинат построен в кратчайшие сроки

Усольский калийный комбинат (УКК) - одно из молодых предприятий компании "ЕвроХим" российского предпринимателя Андрея Мельниченко - возник в пермской тайге поблизости от села Романово в считанные годы. Производственники говорят, что так быстро в калийной отрасли с нуля предприятие еще никто не строил. Да и вообще нового калийного комбината до УКК в современной России не рождалось. Это промышленное чудо на Урале могло случиться только сложением многих сил, умов и деятельных рук настоящих профессионалов.

Удачные решения

Реализуя стратегию стать универсальным, комплексным производителем удобрений всех типов, в 2008 году "ЕвроХим" выиграл аукцион на добычу сильвинитовой руды на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Стартовали с бурения контрольно-стволовых скважин, на основании исходных данных началось проектирование шахтных стволов. А первая засечка на елке и

надпись "Ствол N 1" стали будто бы первой разрешительной печатью. Параллельно выявили месторождения подземных вод, песка и песчано-гравийной смеси, которые начали использовать в строительных работах. Ведь даже для начала проходки первого и второго стволов нужно было возвести ряд временных объектов: бытовые корпуса, полигон, склад взрывчатых веществ и другие.

Промышленную площадку заложили в поле после вырубки лесного массива между двух ручьев. Рельеф, мягко сказать, непростой. Для начала необходимо выполнить 13 террас. С 2011-го почти четыре года строители занимались перемещением земляных масс, а это около трех миллионов кубометров грунта.

Под такие серьезные задачи был принят ряд успешных стратегических решений, в том числе создание строительно-монтажной организации "Урал-ремстройсервис", ставшей одним из подрядчиков строительства Усольского калийного комбината.

К 2015 году уже прошли первый и второй шахтные стволы глубиной 548,7 и 474,5 метра соответственно и приступили к освоению третьего ствола с проектной глубиной 509 метров.

- С проходкой первого и второго стволов пришла очередь выступить горнякам, - говорит начальник отдела главного горняка Виталий Парфенов. - До этого я как главный горняк занимался проектной документацией, техническими решениями, даже составлял штатное расписание рудника, имея на руках только картинку с предполагаемой раскройкой шахтного поля. Это по-настоящему творческая работа. Получился хороший проект, впоследствии, конечно, он менялся.

Амбициозные планы

Добыча первой партии руды была запланирована на декабрь 2017 года. Задача сложнейшая. Чтобы даже приблизиться к этим планам, строить нужно было стахановскими темпами. Подрядчики размещались в бывшем пионерском лагере "Уральское раздолье". Лагерь переоборудовали под базу и складское хозяйство.

Летом 2016 года завершились строительно-монтажные работы на двух стволах: выполнено армирование, гидроизоляция, монтаж технологических трубопроводов. Началось возведение капитальных надшахтных комплексов для выдачи добытой руды на поверхность. В это время с драйвом советских "пятилеток" шло строительство обогатительной фабрики, зданий рудника, складов готовой продукции, железной дороги, объектов энергообеспечения, транспортных галерей и перегрузочных узлов. Основным поставщиком конвейеров тогда стал Березниковский механический завод, в 2015-м перешедший под крыло "ЕвроХима". Таким образом образовался промышленный березниковский кластер УКК - БМЗ - УРСС, благодаря которому во многом удалось реализовать амбициозные задачи.

Начинания "ЕвроХима" в Прикамье получили господдержку. Так, в ноябре 2016 года "ЕвроХим", Министерство промышленности РФ и правительство Пермского края подписали специальный инвестиционный контракт о строительстве в Усольском районе нового предприятия "ЕвроХима" с применением современных технологий разработки месторождения, строительством скипового и клетевого стволов, развитием рудника ежегодной мощностью до 12,6 миллиона тонн руды и строительством первой и второй очереди с проектной производственной мощностью 3,7 миллиона тонн хлористого калия в год.

Представьте только: годовой бюджет строительства составил 22 миллиарда рублей. То есть в месяц осваивали порядка двух миллиардов. Дополнительно были привлечены более 100 подрядных организаций. На площадке число рабочих достигало семи тысяч человек.

- Для понимания масштаба уточню: только площадь под поверхностным комплексом комбината - как два с лишним Ватикана. В работе было задействовано четыре тысячи иностранных граждан: немцы, чехи, американцы, турки, узбеки, таджики, появилось целое многонациональное государство, - отметил директор по общим вопросам Юрий Жуланов. - Естественно, всех нужно организовать, накормить, расселить, обеспечить внутренний порядок и безопасность. Подумайте только, какая огромная работа!

Первый продукт

Работа велась одновременно как на поверхности, так и под землей. К декабрю 2016 года межшахтной сбойкой - 285 метров проходки - соединили два ствола в руднике. Это один из важнейших этапов строительства рудника, позволяющий улучшить схему вентиляции при дальнейшей проходке горных выработок околоствольного двора.

Первый продукт удалось получить в марте 2018 года - пробную партию хлористого калия в рамках пусконаладочных работ на флотационной обогатительной фабрике. В 2019 году - первый миллион тонн готового продукта. А сегодня комбинат в режиме опытного опробования выпускает более 2,2 миллиона тонн хлористого калия в год. Уже достраивается второй склад готовой продукции на 130 тысяч тонн.

В декабре 2020 года советом директоров компании было одобрено строительство второй очереди комбината, которая предполагает завершение третьего шахтного ствола и строительство еще одной обогатительной фабрики. Какой она будет: флотационной или галургической - предстоит решить в рамках предпроектной подготовки. Благодаря реализации этого проекта комбинат способен выйти на заложенные производственные мощности.

В строительство и развитие УКК уже вложено более 116 миллиардов рублей. Но компания инвестирует и в развитие двух других вспомогательных предприятий березниковского кластера, тем самым раскрывая их потенциал. Так, объем инвестиций в Березниковский механический завод с 2015 по 2020 год составил 655 миллионов рублей.

- Сейчас готовность первой очереди развития комбината составляет 90 процентов. Основную технологию мы запустили: от подъема руды, ее переработки, обогащения и складирования готового продукта до утилизации и хранения отходов производства. Получили нужные разрешения на ввод, - подчеркнул исполнительный директор предприятия Дмитрий Токарев. - А в юбилейном для компании 2021 году, когда "ЕвроХиму" исполняется 20 лет, планируем завершить этап пусконаладочных работ.

Исполнительный директор предприятия Дмитрий Токарев Фото: Алексей Клиндоухов

Таким образом, березниковский кластер "ЕвроХима" стал ярким примером синергии, которая способствовала бурному развитию не только Усольского комбината, но и дочерних организаций, а значит, и всей компании в целом. .

Цифры и факты

548,7 метра составляет глубина первого ствола, пройденного в 2014 году.

474,5 метра - глубина второго ствола, проходка которого была завершена в 2013 году.

509 метров - проектная глубина третьего ствола, его строительство началось в 2015 году.

Проектные мощности Усольского калийного комбината.

12,6 миллиона тонн руды в год.

3,7 миллиона тонн хлористого калия в год.

Миллионную тонну горной массы подняли на поверхность шахтеры УКК в апреле 2018 года.

Более 2,2 миллиона тонн хлорида калия произведено в 2020 году.

30-й, юбилейный комбайновый комплекс введен в эксплуатацию в марте 2021 года.

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