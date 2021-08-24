Сильный пожар подошел к Первоуральску и Екатеринбургу

Сильнейший пожар полыхает в городском округе Первоуральск всего в 30 километрах от Екатеринбурга вдоль федеральной трассы Екатеринбург - Пермь. Машины на снятом видео едут, как в фильмах-катастрофах, сквозь стену огня по обе стороны дороги.

"Поступила информация, что в Свердловской области г. о. Первоуральск в связи с распространением природного пожара перекрыто движение с 318 по 326 км ФАД Р-242 "Екатеринбург - Пермь". Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Проведено информирование население и автомобилистов. В готовности находится вертолет Ми-8 для тушения пожара. Всего задействована группировка сил и средств в количестве более 70 человек, 17 единиц техники и пожарный поезд", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, в Свердловской области горит знаменитый Марьин утес под Красноуфимском, где снимали "Приваловские миллионы" и "Тени исчезают в полдень".

В целом на сегодняшний день в Свердловской области, по данным пожарных, действуют более 40 природных пожаров.

Пожар в городском округе Первоуральск горит еще с прошлой недели. Его площадь составляет 500 гектаров. По данным МЧС, было принято решение эвакуировать жителей садового товарищества "Мирный", а также работников и посетителей двух баз отдыха возле озера Глухое.

В МЧС уточнили, что возгорания зафиксированы на территории лесничеств, которые находятся в границах 24 муниципалитетов.