Не El Lada: президент АвтоВАЗа рассказал, когда появится электрокар Lada

Николя Мор в рамках московского международного форума автомобилестроения IMAF-2021 подтвердил намерения АвтоВАЗа выпустить электрокар Lada. Более того, заявлено, что на долю вазовских "электричек" будет приходиться примерно 10% от общего объёма производства в России.

"Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 27-28-м году. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать", - цитирует агентство "Прайм" президента АвтоВАЗа, который также отметил, что электрическая модель будет новой, а не станет продолжением проекта El Lada (на базе Kalina первого поколения - прим. "РГ").

Напомним, что такие же сроки выхода электрической Lada Николя Мор озвучивал в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021", прошедшей в Екатеринбурге в начале июля. Тогда же топ-менеджер заявил о наличии компетенций по выпуску также гибридов.

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал стратегию по развитию электротранспорта в нашей стране, которая рассчитана на реализацию в два этапа до 2030 года.