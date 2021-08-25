Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

Не El Lada: президент АвтоВАЗа рассказал, когда появится электрокар Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Николя Мор в рамках московского международного форума автомобилестроения IMAF-2021 подтвердил намерения АвтоВАЗа выпустить электрокар Lada. Более того, заявлено, что на долю вазовских "электричек" будет приходиться примерно 10% от общего объёма производства в России.

Фото: Борис Захаров
Журнал Autocar отправил Lada Niva Legend на пенсию хвалебной одой

"Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 27-28-м году. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать", - цитирует агентство "Прайм" президента АвтоВАЗа, который также отметил, что электрическая модель будет новой, а не станет продолжением проекта El Lada (на базе Kalina первого поколения - прим. "РГ").

Напомним, что такие же сроки выхода электрической Lada Николя Мор озвучивал в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021", прошедшей в Екатеринбурге в начале июля. Тогда же топ-менеджер заявил о наличии компетенций по выпуску также гибридов.

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал стратегию по развитию электротранспорта в нашей стране, которая рассчитана на реализацию в два этапа до 2030 года.

#Lada