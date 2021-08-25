СК завел два дела об избиении санитарами пациентки в Ярославле

Ярославские следователи возбудили два уголовных дела об избиении пациентки санитарами специализированной "скорой" в лифте многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе СКР.

Доследственная проверка установила в действиях медработников признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью и незаконной госпитализации в психиатрическую лечебницу (статьи 115 и 128 УК РФ).

Собственные проверки инцидента ведут прокуратура и региональный департамент здравоохранения. Санитары, избившие молодую пациентку со связанными бинтом руками, уволены.