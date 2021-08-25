Водолазы обнаружили тело подростка, пропавшего в Татарстане

Группа водолазов обнаружила на дне реки Камы тело 17-летнего молодого человека, пропавшего 22 августа вместе с 16-летней девушкой. Ее тело минувшим утром нашли волонтеры на берегу в районе села Танайка.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено.

Напомним, в ночь на 22 августа юноша и девушка после отдыха в компании друзей на берегу Камы отправилась на прогулку на резиновой лодке с мотором. С тех пор об их местонахождении ничего не было известно. Мобильные телефоны ребят были недоступны

По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии.