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25.08.2021 20:01
Рубрика: Происшествия

Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки

Текст: Иван Петров
В полиции раскрыли детали расследования резонансного убийства 8-летней школьницы, произошедшего в Тюмени.

Как сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк, по подозрению в убийстве в Тюмени был задержан 40-летний уроженец Сургута. По ее словам, задержание - заслуга оперативников угрозыска из Тюмени и из Москвы.

В МВД напомнили, что в момент обнаружения (19 августа) тела девочки, оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика. Преступник поместил убитую в картонную коробку из-под бытовой техники. "Оперативникам удалось выяснить, что указанная бытовая техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех - для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников этого цеха был обнаружен тот самый половик, в кусок от которого было замотано тело", - рассказали в МВД.

После этого проживающий в общежитии мебельного цеха мужчина был задержан.

"В результате проведенного специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области исследования было установлено совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - отметила Ирина Волк.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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"В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления", - заключила официальный представитель МВД России.

Напомним, школьница пропала 30 июня. Она ушла из дома к тому самому общежитию, где местные дети ловили незапароленный интернет. После этого ее никто не видел.

Почти 2 месяца девочку безуспешно искали правоохранительные органы и волонтеры. Лишь 19 августа на ее останки, запакованные в мешки, наткнулись газонокосильщики на берегу озера Оброчное - в 2,5 километрах от дома, где пропавшая жила с отцом. Отец признался, что пил всю ночь, поэтому не заметил, как дочь рано ушла.

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