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25.08.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве школьницы

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Сорокалетнего жителя Тюмени проверяют на причастность к убийству восьмилетней девочки, тело которой было найдено спустя почти два месяца после ее исчезновения.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, имеются достаточные основания полагать, что он причастен к гибели школьницы. Напомним, она пропала 30 июня. Уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) было передано в центральный аппарат ведомства.

Ребенка постоянно искали и стражи порядка, и волонтеры, и просто неравнодушные к горю семьи горожане. На останки девочки в пакете случайно наткнулись 19 августа работники коммунальных служб, когда косили траву у озера Оброчное - это всего в двух с половиной километрах от дома, где пропавшая девочка жила вместе с отцом.

Сейчас следователи и криминалисты проверяют полученные по делу доказательства. В СК напомнили: продолжается расследование случаев исчезновения детей в Тюменской области - в разное время, начиная с 1997 года, пропало восемь несовершеннолетних. Тела некоторых также с признаками того, что смерть носила криминальный характер, были позднее найдены.

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