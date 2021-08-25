В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве школьницы

Сорокалетнего жителя Тюмени проверяют на причастность к убийству восьмилетней девочки, тело которой было найдено спустя почти два месяца после ее исчезновения.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, имеются достаточные основания полагать, что он причастен к гибели школьницы. Напомним, она пропала 30 июня. Уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) было передано в центральный аппарат ведомства.

Ребенка постоянно искали и стражи порядка, и волонтеры, и просто неравнодушные к горю семьи горожане. На останки девочки в пакете случайно наткнулись 19 августа работники коммунальных служб, когда косили траву у озера Оброчное - это всего в двух с половиной километрах от дома, где пропавшая девочка жила вместе с отцом.

Сейчас следователи и криминалисты проверяют полученные по делу доказательства. В СК напомнили: продолжается расследование случаев исчезновения детей в Тюменской области - в разное время, начиная с 1997 года, пропало восемь несовершеннолетних. Тела некоторых также с признаками того, что смерть носила криминальный характер, были позднее найдены.