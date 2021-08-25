Выжившую в ДТП под Вольском девочку доставили в больницу Екатеринбурга

Трехлетнюю дочку - единственную выжившую в автокатастрофе под Вольском Саратовской области - доставили в екатеринбургскую больницу.

Сначала санитарным самолетом малышку привезли на аэродром Логиново, и оттуда - реанимобилем Территориального центра медицины катастроф в детскую больницу номер девять, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, днем 20 августа семья ехала на машине домой после отпуска. На 155 километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград их легковушка столкнулась с двумя грузовиками: погибли отец и мать, двое их сыновей-подростков и пожилая родственница. Дочка получила сильные травмы и ожоги, но выжила.

По словам главного внештатного педиатра саратовского минздрава Михаила Свинарева, маленькой пациентке предстоит долгое лечение. После стабилизации состояния пострадавшей ее решили перевезти на Урал.

По информации губернатора Евгения Куйвашева, у малышки осталась сводная сестра, которая собирается взять ее под опеку и воспитать. "Пока девочка в больнице, родственники успеют оформить все документы", - написал он на своей странице в Instagram.