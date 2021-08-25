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25.08.2021 18:53
Рубрика: Происшествия

В Тюмени задержанный за убийство девочки признался в преступлении

Текст: Екатерина Призова

40-летний житель Тюмени, которого задержали сегодня по подозрению в причастности к смерти восьмилетней девочки, дает признательные показания. Об этом агентству РИА Новости сообщил собственный источник в правоохранительных структурах.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу

Напомним, школьница пропала 30 июня: ушла из дома - предположительно, к соседнему пансионату, где дети ловили незапароленный интернет - после чего ее никто не видел.

Почти два месяца девочку искали и правоохранительные органы, и волонтеры - безуспешно. Лишь 19 августа на ее останки, запакованные в мешки, наткнулись газонокосильщики на берегу озера Оброчное, в двух с половиной километрах от дома, где пропавшая жила с отцом.

О появлении в деле об убийстве ребенка первого фигуранта стало известно сегодня днем. С подозреваемым в данный момент продолжают работать следователи. Дело расследует центральный аппарат СК.

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