"Шерп" покорил Индию. Журналисты назвали вездеход идеальным

В прошлом месяце сообщалось о том, что в Индию доставили первую партию российских вездеходов "Шерп". В рамках рекламной кампании модель приняла участие в шестидневном пробеге по стране и поразила всех своими возможностями.

Не теряли время зря и журналисты издания Autocar India. "Шерп" испытали как на суше, так и на воде. При этом ведущая не решилась управлять машиной с рычагами. Она разместилась на переднем пассажирском кресле возле водителя.

Женщина восхитилась внедорожником из России и сделала вывод, что это идеальное транспортное средство для путешествий.

Журналистка отметила и габаритные размеры "Шерпа". Длина вездехода примерно такая же, как у стандартного компактного внедорожника. Но российская машина может проехать дальше на бездорожье из-за огромных шин сверхнизкого давления, что одновременно делает модель очень высокой.

Помимо этого, в качестве преимуществ "Шерпа" называют низкую стоимость эксплуатации и скромный расход топлива (3 л. на 100 км).

В Индии "Шерпы" намерены использовать силы обороны, пограничники, спасательные службы. Вездеход экспортируют во многие страны мира. Модель пользуется популярностью в США и Канаде.

"Шерп" разработал конструктор Алексей Гарагашьян. Вездеход-амфибия выпускается мелкосерийно в Санкт-Петербурге и Киеве. Машина комплектуется 1,5-литровым 44-сильным дизелем Kubota и пятиступенчатой механической КП. Максимальная скорость на пересеченной местности составляет 45 км/ч, на воде - 6 км/ч.