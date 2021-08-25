В каких случаях можно снимать инспекторов ГИБДД на камеру

Госавтоинспекция объяснила, в каких случаях можно снимать инспекторов на камеру.

"В части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - рассказали в ГИБДД.

В то же время ограничение права на фото и видеосъемку возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций.

Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции, в этом случае инспектор ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру.

Но и автоинспектор имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.

Ранее Госавтоинспекция напомнила водителям о правилах "сохранности автомобиля". Для этого ведомство опубликовало на своем сайте подробную инструкцию, как обезопасить машину от угонщиков. Также в ГИБДД рассказали о четырех главных нарушениях, которые приводят к ДТП.