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06.08.2021 20:24
Рубрика: ПДД

В ГИБДД назвали главные нарушения, которые приводят к ДТП

Текст: Юрий Зубко
Фото: Агентство "Москва" Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"

В Госавтоинспекции России рассказали о четырех главных нарушениях, которые приводят к ДТП.

Фото: Пресс-служба ГИБДД.
ГИБДД рассказала о новом дорожном знаке

Итак, это проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также нетрезвое состояние водителя.

"При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч - 40%, а при 65 км/ч - уже 84%", - напомнили в ГИБДД.

Ранее в МВД России отметили, что не рассматривает законодательных инициатив об увеличении штрафов за пользование телефоном за рулем. Поводом для обращения послужила резонансная авария на западе Москвы, когда девушка сбила троих детей, двое из которых скончались. После ДТП упоминалось, что виновница могла разговаривать в тот момент по телефону.

Также "РГ" сообщала, что водительские медсправки станут электронными. А Госавтоинспекция о выявленных у водителей заболеваниях, при которых садиться за руль нельзя или можно, но с ограничениями, будет узнавать автоматически. При этом действие водительских удостоверений будет приостанавливаться. Доработанный проект поправок в закон о безопасности дорожного движения, разработанный МВД и согласованный с Минздравом, размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

#ПДД