МВД не планирует увеличивать штраф за телефон за рулем

МВД России не рассматривает законодательных инициатив об увеличении штрафов за пользование телефоном за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-cлужбу ведомства.

Напомним, с предложением увеличить штраф за пользование телефоном во время управления автомобилем ранее выступил глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, обращение он направил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. По мнению автора инициативы, существующий штраф в 1,5 тысячи рублей является незначительным. В качестве возможного наказания назывался штраф в размере 10 тысяч рублей.

Поводом для обращения послужила резонансная авария на западе Москвы, когда девушка сбила троих детей, двое из которых скончались. После ДТП упоминалось, что виновница могла разговаривать в тот момент по телефону.

Впрочем, на данный момент обращений от Дмитрия Курдесова в адрес главка не поступало, сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.