В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2"

В компании-операторе проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG назвали решение суда Федеративной Республики Германия об отказе освобождать газопровод от положений Газовой директивы Евросоюза демонстрирующим "дискриминирующее влияние измененной Газовой директивы ЕС".

"Отклонение заявки демонстрирует дискриминирующее влияние изменённой Газовой директивы ЕС", - приводит заявление оператора РИА Новости.

В компании посетовали, что к моменту вступления в силу поправок в Газовую директиву ЕС - 23 мая 2019 года - "Северный поток-2", по сути, уже был завершен с точки зрения финансового обеспечения.

"Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро", - напомнили в Nord Stream 2 AG.

Ранее в компании проинформировали, что оценят решение суда и сообщат о дальнейших шагах по решению возникшей проблемы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с оператором "Северного потока-2" "корпоративным вопросом".

"Это проект исключительно коммерческий, международный, и он призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - заявил Песков.