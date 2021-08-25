ВЦИОМ: Россияне поддерживают инициативы президента, предложенные на съезде "Единой России"

Согласно данным телефонного опроса, наибольшую поддержку вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам (90%), создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических медицинских осмотров населения по всей стране (89%), внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%).

У многих участников фокус-групп, допускающих голосование за "Единую Россию", - 79% - сложилось положительное впечатление о выступлении президента, такой же процент смотрел встречу с интересом. Абсолютное большинство участников фокус-групп (87%) считают поднятые президентом темы важными и значимыми, 11% полагают, что такими была только часть тем, а 2% ответили, что затрагивались малозначимые вопросы. Кроме того, две трети участников фокус-групп (64%) считают, что Владимир Путин понимает их проблемы, 24% высказали обратное мнение.

Три четверти участников фокус-групп (75%) полагают, что поставленные президентом задачи будут в той или иной мере решены, 24% придерживаются противоположного мнения.

Социологи также поинтересовались на фокус-группах, какие эмоции вызвало у людей выступление главы государства перед членами "Единой России". Почти 80% отреагировали положительно и скорее положительно. Слова Владимира Путина вызвали надежду (77%), доверие (38%), уважение (38%), уверенность в завтрашнем дне (33%), гордость (21%). Всего 11% испытали беспокойство, по 3% набрали тревога, разочарование и другие чувства.

На вопрос "Изменилось ли Ваше отношение к партии "Единая Россия" после выступления Владимира Путина на ее съезде? Если изменилось, то как: скорее улучшилось или скорее ухудшилось?" в фокус-группах были получены следующие ответы: скорее улучшилось - 50%, скорее ухудшилось - 7% и отношение не изменилось - 43%.

Пять фокус-групп были проведены ВЦИОМ 24 августа 2021 года по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Исследования проходили в административных центрах и городах-миллионниках различных субъектов РФ. В них приняли участие 76 респондентов - граждан РФ в возрасте 18 лет и старше. Еще девять фокус-групп были проведены ВЦИОМ 23 августа 2021 года по заказу ЭИСИ в административных центрах и городах-миллионниках различных субъектов РФ с участием 62 респондентов - граждан РФ в возрасте 18 лет и старше. Для фокус-групп ошибка выборки не подсчитывалась, данные носят справочный характер.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос ВЦИОМ проведен 24 августа 2021 года также по заказу ЭИСИ. В нем приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.