Журнал Autocar отправил Lada Niva Legend на пенсию хвалебной одой

Журнал Autocar - флагман автомобильной журналистики Великобритании - написал огромный монолог в честь российского внедорожника Lada Niva Legend, который в ближайшие годы отправится на пенсию.

В который раз журналисты отметили, что Niva Legend выпускается практически без изменений с самого начала - с 1977 года. И вместе с этим они снова не забыли отметить, что внедорожник подкупает клиентов не новомодными опциями, а надёжностью, простотой ремонта и способностями вне асфальта.

"Niva была спроектирована так, чтобы сокрушить подмерзающую грязь пшеничного поля в Сибири, и с такой же лёгкостью преодолеть каменистый склон где-нибудь в Бразилии, - пишет Autocar. - Поэтому вас не должно удивлять, что этот автомобиль с трудом переносит рафинированное полотно автомагистралей и городской поток. Когда-то аналогичной критике подвергались другие иконы бездорожья - Defender, G-Class, Wrangler, - и посмотрите, что с ними стало: их превратили в городских пижонов, променявших свой дух бунтарей на удобство и комфорт. Но только не Niva, которая уже на протяжении четырёх десятилетий остаётся образцом утилитарности по доступной цене".

Автор прощального монолога про Lada Niva отметил спартанскую простоту интерьера, назвав её ретрошиком среди повсеместно присутствующих сенсорных переключателей и экранчиков.

Разумеется, в статье не забыли упомянуть и про "слегка смещённый педальный узел", и про то, что переключение передач невозможно без наклона, "но на коротких дистанциях управление не приносит большого дискомфорта <..> просто привыкнете улыбаться и работать руками, много".

"Если вам когда-нибудь удавалось прокатиться на классическом автомобиле, например, на Volkswagen Beetle, Morris Marina или даже на забавно-ужасном Hummer H2, то вы знаете, сколько радости они вызывают у других водителей и прохожих. То же самое с Lada Niva: за каждый удар подвески, который заставляет ваше лицо скорчиться, как высушенный абрикос, скрип рулевой колонки или за переключение передачи, чтобы осуществить которое нужна физподготовка, вы получаете целую тонну восхищения и одобрения от дорожников, садовника, стригущего деревья, или врача.

Да Lada Niva в возрасте пенсионера соответствует своей сути в десятки раз больше, чем современные внедорожники! Не беспокойтесь о царапинах и вмятинах на кузове! Просто отправьтесь на Lada Niva туда, где она будет чувствовать себя в своей тарелке. Она вознаградит вас за это: впечатляющая артикуляция подвески, огромный клиренс, низкая снаряжённая масса - с таким набором автомобиль похож на гиперактивного колли, и не увязнет во время преодоления брода и на более суровых участках.

Взвешивать экономику владения Lada Niva бессмысленно. Если хотите её, то купите. Сердцем и душой, а не головой. Она почти бесподобна, пропитана шармом ретро и полностью справляется с задачами, под которые проектировалась - проезжать везде".

Напомним, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза в стране возобновились продажи Lada Niva: ввозом, сертификацией и реализацией машин занимается частная компания.

Преемник классической Lada Niva Legend создаётся на платформе CMF-B и выйдет в 2024 году.