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28.07.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

"Серые" импортеры не успевают ввозить Lada Niva Legend - их сразу раскупают

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/ladanivadoc Фото: www.vk.com/ladanivadoc
Фото: www.vk.com/ladanivadoc

Импорт автомобилей Lada в Европу продолжается. Не официально, а силами частных компаний, которые ввозят машины малыми партиями. Особым спросом пользуется, разумеется, Lada Niva Legend.

Фото: Юрий Зубко / РГ
АвтоВАЗ: дефицита Lada у дилеров не предвидится

В доказательство любви европейцев к российскому доступному внедорожнику группа LADA Niva Documentary опубликовала пост с автовозами в английском городе Мэнстон, на которых мостятся Niva Legend. Из семи автомобилей пока не продан только один - в люксовой комплектации в цвете "Кориандр".

О возобновлении поставок Lada Niva Legend в Великобританию стало известно в марте. Импорт машин стал возможен благодаря выходу страны из состава ЕС (Brexit).

Цена на внедорожник, согласно официальному сайту одной из компаний, занимающейся поставками Lada Niva Legend, составляет минимум 17 295 фунтов стерлингов (1,76 млн рублей) - столько стоит автомобиль с ручными электростеклоподъёмниками и без кондиционера. Топовое исполнение Niva Legend обойдётся уже в 19 350 фунтов стерлингов (1,97 млн рублей). Силовой агрегат тот же, что и в России: 83-сильный 8-клапанный двигатель 1,7 литра и 5-ступенчатая МКП.

В будущем Lada может вернуться в Европу официально, о чём заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

#Lada