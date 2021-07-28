"Серые" импортеры не успевают ввозить Lada Niva Legend - их сразу раскупают

Импорт автомобилей Lada в Европу продолжается. Не официально, а силами частных компаний, которые ввозят машины малыми партиями. Особым спросом пользуется, разумеется, Lada Niva Legend.

В доказательство любви европейцев к российскому доступному внедорожнику группа LADA Niva Documentary опубликовала пост с автовозами в английском городе Мэнстон, на которых мостятся Niva Legend. Из семи автомобилей пока не продан только один - в люксовой комплектации в цвете "Кориандр".

О возобновлении поставок Lada Niva Legend в Великобританию стало известно в марте. Импорт машин стал возможен благодаря выходу страны из состава ЕС (Brexit).

Цена на внедорожник, согласно официальному сайту одной из компаний, занимающейся поставками Lada Niva Legend, составляет минимум 17 295 фунтов стерлингов (1,76 млн рублей) - столько стоит автомобиль с ручными электростеклоподъёмниками и без кондиционера. Топовое исполнение Niva Legend обойдётся уже в 19 350 фунтов стерлингов (1,97 млн рублей). Силовой агрегат тот же, что и в России: 83-сильный 8-клапанный двигатель 1,7 литра и 5-ступенчатая МКП.

В будущем Lada может вернуться в Европу официально, о чём заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор.