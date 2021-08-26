ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших производителей арматуры. Речь идет о работе четырех компаний - ПАО "НЛМК", ООО "Новосталь-М", ООО "Тулачермет-Сталь" и ООО УК "ПМХ".

"В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Мониторинг антимонопольной службы показал, что цены на арматуру в 2021 году выросли более чем на 50 процентов. В качестве одной из причин металлургические компании указывали увеличение цен на мировом рынке. Вместе с тем, ведомство фиксировало рост цены на внутреннем рынке даже во время снижения внешних индикаторов.

"В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавили в ФАС.

Еще в апреле ФАС возбудила дело о ценообразовании на рынке плоского проката. В качестве ответчиков выступает "большая тройка" российской металлургии - "Северсталь", ММК и НЛМК. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены.

В случае, если факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают завышение цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая якобы и привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны