Кандидаты в депутаты ГД обсудили внешнюю политику, цифровизацию и "удаленку"

Очередной день дебатов в федеральных СМИ отличался разнообразием тем и аргументов, которые участники предвыборной гонки предъявили друг другу на теле- и радиоканалах. Поговорили о внешней политике, отношениях с Западом, цифровизации, удаленной работе, защите информации и даже немного о пользе служебных романов.

Утром в эфире "Первого" о внешней политике государства поспорили секретарь московского городского отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Первым выпало отвечать на вопросы ведущего представителю непарламентской партии. По его мнению, надо работать над отменой санкций против России и убирать ответные ограничения. "Потому что зачем же мы делаем антисанкции, которые приводят к росту цен в магазинах? - считает Рыбаков. - То, что против нашей страны все вводят санкции - это плохая работа министерства иностранных дел". По мнению главы "Яблока", у России не осталось надежных партнеров из-за политики противостояния всему миру.

"Я против капитуляции, против одностороннего "подлаживания" нашей великой российской цивилизации под Европу и против того, чтобы идти на кабальные условия по ущемлению суверенитета нашей страны", - заявил Толстой. "Мы за то, чтобы иметь с ними (странами Запада - прим. "РГ") нормальные отношения и нормальный диалог, мы не позволим им учить нас, как нам жить", - добавил он. Вице-спикер Госдумы уверен, что союзники у России есть, и не один. "У России три союзника: армия - (Сергей) Шойгу, флот - он же и министерство иностранных дел - Сергей Лавров", - заявил Толстой.

Днем на радиостанции "Вести ФМ" представители "Зеленых", "Гражданской платформы" и Партии пенсионеров обсудили тему "удобного государства" - как далеко должна зайти цифровизация, и чего больше в пресловутой "удаленке" - пользы или вреда.

По мнению кандидата от партии "Зеленые" Александры Кудзаговой, чем больше электронных сервисов, тем лучше. В частности, партия выступает за полный переход на дистанционное электронное голосование уже к следующей большой кампании - по выборам президента, которые должны состояться в 2024 году. Аргументы, разумеется, "зеленые": уже в этом году выбросы углекислого газа уменьшатся на 225 тонн, если в Москве через интернет, без бумажных бюллетеней проголосуют два миллиона человек, утверждает кандидат. "Чтобы такое количество углерода поглотить лесам, 11 тысяч деревьев должны работать целый год", - подчеркнула Кудзагова.

В "Гражданской платформе" в целом поддерживают тренд на цифровизацию, заявила представитель партии Елена Иванова. При этом она обратила внимание и на риски, которые несет переход в онлайн, а именно - на возможность утечки данных, которые могут оказаться в руках злоумышленников. Что же касается работы через интернет, то в партии выступают за симбиоз форм там, где это возможно. "У людей, которые дистанционно работают, пошли психологические проблемы: от того, что нет межличностных коммуникаций, у людей начинались психологические срывы. А когда они возвращались в офисы, не могли войти в привычный ритм", - пояснила Иванова.

В Партии пенсионеров опасаются наступления "цифрового рабства", заявил замглавы Центрального совета объединения Андрей Широков. И дело не в том, что люди старшего поколения хуже осваивают новые технологии. В пользу живого общения на работе и в быту Широков привел небанальный аргумент: многие пары складываются в рабочей обстановке, а если рассадить людей по домам, им просто негде будет знакомиться. С этой точки зрения с самой опасной ситуации находятся "белые воротнички". "Там и так многие девчонки не хотят рожать детей, потому что перед ними - карьера. А дистанционная карьера вообще заглушит многие вопросы секса и отношений между мужчиной и женщиной. Интернет такой возможности не дает", - уверен представитель Партии пенсионеров.

В пятницу предвыборные баталии продолжатся в радиоэфире. Сразу после полудня на "Радио России" встретятся кандидаты в депутаты Госдумы от партий "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и ЛДПР. В выходные, согласно графику, дебатов не будет, а с понедельника участники думской кампании начнут дискутировать также на ТВЦ, ОТР и "России 24".