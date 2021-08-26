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26.08.2021 17:24
Рубрика: Власть

Кузнецова предложила сообщать в прокуратуру о фактах списания соцвыплат за долги

Текст: Айсель Герейханова
Около 30,7 миллиона россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в конце следующей недели. Еще 12,7 миллиона человек начнут ее получать с 3 сентября. Все будет организовано, оперативно, удобно и без лишней бюрократии. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе совещания партии "Единая Россия".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 миллиона человек. Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников "Почты России", это 12,7 миллиона человек, они будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии", - заявил он. Министр подчеркнул, что эта выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на получение иных мер социальной поддержки.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, то есть собирать справки и заполнять заявления. Все необходимые данные для перечисления средств. Все данные есть в распоряжения Пенсионного фонда", - также добавил Котяков.

В свою очередь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, обращаясь к министру, еще раз акцентировал внимание на то, что выплаты должны быть перечислены "максимально оперативно и максимально удобно". Кроме того, он поручил региональным отделениям партии проконтролировать этот процесс, "чтобы снимать все проблемы еще на старте, не дожидаясь их развития". Турчак напомнил, что большинство предложений, поступивших в народную программу "Единой России", касались благополучия и повышения качества жизни людей, а одним из ключевых приоритетов стала забота о людях старшего поколения. "Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, что выполнить ту задачу, которую поставил президент", - подчеркнул он.

Уполномоченный по правам человека Анна Кузнецова предложила организовать работу так, чтобы люди в случае возникновения проблем с получением выплат могли с вопросами обратиться в штабы общественной поддержки партии. Кроме того, Кузнецова назвала безобразием то, что социальные выплаты списывались в счет долгов. "Коллеги, если такие прецеденты будут, нужно сигнализировать в прокуратуру и пресекать такие попытки", - сказала она. Турчак выразил уверенность, что после выборов депутаты нового созыва в первую же сессию по поручению президента займутся принятием закона о запрете на списание социальных выплат по исполнительному производству.

Единовременную выплату получат все без исключения пенсионеры, напомнили участники совещания: работающие и неработающие пенсионеры, а также те, кто получают социальную пенсию или по инвалидности. Всего эта мера поддержки охватит более 43 миллионов человек. Замминистра труда Ольга Баталина отметила, что единовременную выплату получат 11,1 миллиона инвалидов. "В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", - добавила она. По ее словам, также выплату получат семьи, у которых есть пенсия по потере кормильца.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами списка кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим. На съезде партии он подчеркнул, что она должна охватить всех без исключения пенсионеров.

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