Lada Niva Travel продлили жизнь до 2024 года

В открытой базе Росстандарта опубликовано новое одобрение типа транспортного средства Lada Niva Travel. На самом деле это просто формальность.

Прошлое ОТТС было выдано на Niva Travel в конце 2020 года, и сроком окончания его действия обозначено 17 декабря 2023 года. Новое Одобрение действует до июля 2024 года, что неудивительно: срок жизни сертификата увеличился на те же полгода - разница между датами начала действия ОТТС.

Вероятно, новый документ потребовался из-за юридических нюансов. Как известно, "Азия Авто", расположенный в Усть-Каменогорске, Казахстан, автомобили Lada, как и модели других марок, больше не выпускает: компания объявлена банкротом, обвиняется в растрате государственных средств, а её главу Анатолия Балушкина, объявили в розыск. Другой вопрос, действительно ли "Азия Авто" выкачал из бюджета деньги и не предоставил ничего взамен.

Так или иначе, а сборка Lada переехала на "СарыаркаАвтоПром" в Костанай, и адрес этого завода, как и прежде, указан в новом ОТТС Lada Niva Travel. Но при этом адрес "Лада Запад Тольятти" (бывший GM-AvtoVAZ) в документе значится, хотя в настоящее время внедорожники собираются на основном конвейере АвтоВАЗа.

Известно, что новая Lada Niva появится в 2024 году, о судьбе Niva Travel после этого ничего неизвестно.