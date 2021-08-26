Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.08.2021 08:39
Рубрика: Легковые авто

Lada Niva Travel продлили жизнь до 2024 года

Текст: Константин Руссов

В открытой базе Росстандарта опубликовано новое одобрение типа транспортного средства Lada Niva Travel. На самом деле это просто формальность.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ приступит к ликвидации дефицита Lada со следующей недели

Прошлое ОТТС было выдано на Niva Travel в конце 2020 года, и сроком окончания его действия обозначено 17 декабря 2023 года. Новое Одобрение действует до июля 2024 года, что неудивительно: срок жизни сертификата увеличился на те же полгода - разница между датами начала действия ОТТС.

Вероятно, новый документ потребовался из-за юридических нюансов. Как известно, "Азия Авто", расположенный в Усть-Каменогорске, Казахстан, автомобили Lada, как и модели других марок, больше не выпускает: компания объявлена банкротом, обвиняется в растрате государственных средств, а её главу Анатолия Балушкина, объявили в розыск. Другой вопрос, действительно ли "Азия Авто" выкачал из бюджета деньги и не предоставил ничего взамен.

Так или иначе, а сборка Lada переехала на "СарыаркаАвтоПром" в Костанай, и адрес этого завода, как и прежде, указан в новом ОТТС Lada Niva Travel. Но при этом адрес "Лада Запад Тольятти" (бывший GM-AvtoVAZ) в документе значится, хотя в настоящее время внедорожники собираются на основном конвейере АвтоВАЗа.

Известно, что новая Lada Niva появится в 2024 году, о судьбе Niva Travel после этого ничего неизвестно.

#Lada