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26.08.2021 13:01
Рубрика: Российский автопром

Lada Samara с минимальным пробегом продают за 1 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Москве выставили на продажу ВАЗ-21099, который оценивается в 950 000 рублей. При этом владелец готов обсудить окончательную стоимость автомобиля, но только после осмотра. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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"Девяносто девятая" пробежала всего 1300 км. Седан 2004 года выпуска пребывает в идеальном состоянии. Кузов, окрашенный в чёрную эмаль, без повреждений и коррозии. Салон, подкапотное пространство и багажное отделение находятся в заводском виде.

Переднеприводная машина оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 78 л.с. Мотор работает в связке с механической коробкой передач. Комплектация базовая - штампованные диски, тканевая отделка сидений, ручные стеклоподъёмники.

Утверждается, что данный экземпляр из частной коллекции. Автомобиль не восстанавливался и не реставрировался.

Семейство Lada Samara производилось с 1984 года по 2013 год. Что касается ВАЗ-21099, то серийный выпуск модели стартовал в 1990 году, а завершился в 2004 году.

Ранее "РГ" рассказывала о ВАЗ-21099 1993 года выпуска стоимостью 700 000 рублей.

Фото: www.auto.ru
#Lada