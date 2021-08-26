Lada Samara с минимальным пробегом продают за 1 млн рублей

В Москве выставили на продажу ВАЗ-21099, который оценивается в 950 000 рублей. При этом владелец готов обсудить окончательную стоимость автомобиля, но только после осмотра. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

"Девяносто девятая" пробежала всего 1300 км. Седан 2004 года выпуска пребывает в идеальном состоянии. Кузов, окрашенный в чёрную эмаль, без повреждений и коррозии. Салон, подкапотное пространство и багажное отделение находятся в заводском виде.

Переднеприводная машина оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 78 л.с. Мотор работает в связке с механической коробкой передач. Комплектация базовая - штампованные диски, тканевая отделка сидений, ручные стеклоподъёмники.

Утверждается, что данный экземпляр из частной коллекции. Автомобиль не восстанавливался и не реставрировался.

Семейство Lada Samara производилось с 1984 года по 2013 год. Что касается ВАЗ-21099, то серийный выпуск модели стартовал в 1990 году, а завершился в 2004 году.

Ранее "РГ" рассказывала о ВАЗ-21099 1993 года выпуска стоимостью 700 000 рублей.