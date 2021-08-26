Минцифры разработает новое руководство для продвижения бренда "Госуслуги"

Минцифры признало некорректность ряда формулировок в брендбуке "Госуслуг". В ближайшее время будет разработано новое руководство по продвижению бренда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в руководстве по использованию бренда "Госуслуги" содержится требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".

В Минцифры отметили, что брендбук "Госуслуг" был создан еще в 2015 году. "В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом Госуслуг, мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном", - пояснили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года портал госуслуг начнет автоматически предоставлять информацию о том, на какие меры соцподдержки могут претендовать пользователи. Для этого будет использоваться информация из личного кабинета.