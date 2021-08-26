Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств.

"ЭпиВакКорона-Н" разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Она является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса "ЭпиВаКорона", которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения.

Специалисты "Вектора" прояснили, что основной действующий компонент вакцины - три пептида - остался неизменным, но при этом два пептида объединили в один. Изменить технологический процесс пришлось из-за сложности в синтезе третьего пептида, сообщили в научном центре.

При этом модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований - ее протестировали с участием трех групп добровольцев по 75 человек. Причем ученые опробовали два варианта вакцинации: двукратное введение препарата с интервалом в 21 день (так прививали первую группу добровольцев) и трехкратное - вторая прививка проводилась через 21 день после первой, а третья - через 60 дней. Третья контрольная группа получила уже зарегистрированную вакцину - "ЭпиВакКорону".

В июле сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак "AURORA-CoV", который будет использоваться для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н".