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26.08.2021 20:01
Рубрика: Общество

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Опубликованы результаты испытаний вакцины "КовиВак"

"ЭпиВакКорона-Н" разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Она является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса "ЭпиВаКорона", которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения.

Специалисты "Вектора" прояснили, что основной действующий компонент вакцины - три пептида - остался неизменным, но при этом два пептида объединили в один. Изменить технологический процесс пришлось из-за сложности в синтезе третьего пептида, сообщили в научном центре.

При этом модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований - ее протестировали с участием трех групп добровольцев по 75 человек. Причем ученые опробовали два варианта вакцинации: двукратное введение препарата с интервалом в 21 день (так прививали первую группу добровольцев) и трехкратное - вторая прививка проводилась через 21 день после первой, а третья - через 60 дней. Третья контрольная группа получила уже зарегистрированную вакцину - "ЭпиВакКорону".

В июле сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак "AURORA-CoV", который будет использоваться для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н".

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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