Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV, под которым выйдет в свет российская вакцина нового поколения "ЭпиВакКорона-Н".

Этот препарат, разработанный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас проходит клинические испытания. Заявка на регистрацию была подана 18 июня.

Как сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, на данный момент российские производители уже подали более 30 заявок на новые вакцины от коронавируса, по 16 из них выданы патенты.

"К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", - цитирует Ивлиева пресс-служба ведомства.

Сейчас вакцинация в России проводится с использованием четырех препаратов разного спектра действия.