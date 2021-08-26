Мишустин выделил более 1 млрд рублей на развитие грузовых автомобилей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более одного миллиарда рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей. Решение принято по итогам рабочей поездки в Набережные Челны, где глава правительства посетил завод КамАЗа.

В планах предприятия увеличение объемов выпуска автомобилей, моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.

Предоставленные средства, подчеркнули в правительстве, помогут заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов - основных силовых элементов транспортных средств.