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26.08.2021 10:09
Рубрика: Работа власти

Мишустин выделил более 1 млрд рублей на развитие грузовых автомобилей

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более одного миллиарда рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей. Решение принято по итогам рабочей поездки в Набережные Челны, где глава правительства посетил завод КамАЗа.

Фото: Пресс-служба президента Татарстана.
Стали известны все технические подробности о конкуренте "Газели" от КамАЗа

В планах предприятия увеличение объемов выпуска автомобилей, моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.

Предоставленные средства, подчеркнули в правительстве, помогут заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов - основных силовых элементов транспортных средств.