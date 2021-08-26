Посол РФ: В аэропорту Кабула при эвакуации НАТО погибли 50 человек

С тех пор, как в международном аэропорту Кабула США и силы НАТО начали эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев, там погибли около 50 человек. Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка пятидесяти, что ли, обычных человек уже погибло", - сообщил дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Жирнова, российская сторона таких инцидентов избежала при вывозе своих граждан. "Естественно, мы такого себе не могли позволить. Поэтому мы временно превратили наше посольство в нечто подобное таможенному терминалу и паспортному контролю, собрали российских граждан у себя на специальных пунктах сбора, сами провели своими силами досмотр багажа, дополнительную проверку документов", - рассказал посол.

Он уточнил, что речь идет о вывозе афганцев с паспортами РФ. Всего накануне из Афганистана улетели 360 российских граждан.