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26.08.2021 07:55
Рубрика: Власть

Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море

Великобритании лучше не испытывать терпении России и не устраивать провокации, подобные той, что имела место в июне этого года. Напомним, тогда эсминец Соединенного Королевства Defender вошел в акваторию Черного моря вместе с нидерландским фрегатом Evertsen.

В следующий раз Лондон "окажется в намного более трудном положении", заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией", - сказал дипломат в эфире BBC. Он добавил, что Москва не пугает Лондон, и открывать огонь по эсминцу никто не собирался, но в следующий раз разговор будет другим.

Британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России неподалеку от мыса Фиолент в Крыму, намекая на то, что это украинские воды. "Что совершенно не соответствует действительности", - цитирует Келина ТАСС.

По словам посла, очевидно, что российско-британские отношения "загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания".

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